POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.03.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A81/ Großbottwar: Unfall in den frühen Morgenstunden

Auf der A81 kam es am frühen Donnerstagmorgen bei Großbottwar zu einem Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 59-Jähriger war gegen 5.30 Uhr auf der Autobahn von Stuttgart in Richtung Heilbronn unterwegs. Er fuhr in seinem Citroen auf der mittleren Spur und wollte zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Ilsfeld einen LKW, der auf seinem Fahrstreifen unterwegs war, überholen und wechselte daher auf die linke Spur. Dabei übersah er wohl den BMW eines 31-Jährigen, der sich zeitgleich dort befand. Es kam zur Kollision, nach der beide Autos nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Beide Fahrer wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht.

Heilbronn: Anhänger gestohlen - Zeugen gesucht

Ein 50-Jähriger wird in Zukunft auf seinen Kfz-Anhänger verzichten müssen, wenn die Polizei nicht herausfinden kann, wer diesen gestohlen hat. Der Hänger stand vor einem Gebäude in der Lachmannstraße an der Ecke zur Burenstraße in Heilbronn. Von dort entwendeten ihn Unbekannte in der Zeit zwischen Montagabend, 22 Uhr und Mittwochnachmittag, 16.20 Uhr. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 4.500 Euro. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum Personen mit dem Anhänger beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 1042500 zu melden.

Heilbronn: Aus der Zelle ins Krankenhaus und wieder zurück

Ein 34-Jähriger kam am Mittwoch in Heilbronn gleich mehrfach in eine Gewahrsamszelle der Polizei. Am Nachmittag hatte der Mann unter Alkoholeinfluss in der Wilhelmstraße randaliert und musste mit den Polizeibeamten mit aufs Revier kommen. Da sich bei einer ärztlichen Untersuchung in der Zelle jedoch der Verdacht auf eine Alkoholvergiftung ergab, ging es für ihn weiter in ein Krankenhaus. Dort sorgte der 34-Jährige gleich wieder für den nächsten Polizeieinsatz, denn er begann in der Notaufnahme zu randalieren, das Krankenhauspersonal zu beleidigen und seine Kleidung von sich zu werfen. Da beim Eintreffen der Streife keine medizinische Behandlung mehr nötig war ging es für den Mann zurück in die Gewahrsamszelle. Wie viel der Mann wirklich getrunken hatte lässt sich aktuell noch nicht sagen. Es war aber definitiv so viel, dass er nicht mehr in der Lage war einen Atemalkoholtest durchzuführen.

Nordheim: Ein Verletzter bei Verkehrsunfall

In der Nordheimer Nordstraße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 77 Jahre alter Opel Fahrer war dort um kurz vor 18 Uhr unterwegs, als er an der Kreuzung zur Landturmstraße vermutlich den von rechts kommenden BMW eines 42-Jährigen übersah. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, bei dem ein 8-Jähriger, der mit im BMW saß, leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstanden Schäden im Wert von insgesamt etwa 15.000 Euro.

