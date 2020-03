Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.03.2020

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Thomas Lüdecke neuer Leiter der Schutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Heilbronn

Bereits am 1. Februar wurde Polizeidirektor Thomas Lüdecke in Stuttgart von Landespolizeipräsidentin Frau Dr. Hinz offiziell als neuer Leiter der Schutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Heilbronn bestellt. Ende März sollte dies im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung mit zahlreichen Gästen aus dem Kreis der Polizei sowie Politik, Verwaltung, Justiz und weiteren Geladenen gefeiert werden. Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat sich das Polizeipräsidium Heilbronn jedoch dazu entschlossen, die geplante öffentliche Amtseinsetzung abzusagen. Thomas Lüdecke tritt die Nachfolge des Leitenden Polizeidirektors Wolfgang Reubold an, der von 2016 bis Mitte 2019, Leiter der damaligen Direktion Polizeireviere beim Polizeipräsidium Heilbronn war. Wolfgang Reubold wechselte im Sommer letzten Jahres als Vizepräsident zum Polizeipräsidium Aalen. Seit Januar 2020 ist die Verkehrspolizeidirektion, nach einer landesweiten Anpassung der Polizeireform von 2014, mit der Direktion Polizeireviere zur Schutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Heilbronn verschmolzen. Hier sind organisatorisch zusammengefasst alle 13 Polizeireviere im Präsidiumsbereich, die Verkehrspolizeiinspektion mit den beiden Verkehrsdiensten in Weinsberg und Tauberbischofsheim, die Hundeführerstaffel sowie der Arbeitsbereich Umwelt und Gewerbe. Polizeidirektor Lüdecke ist somit verantwortlich für über 1.200 Beschäftigte. "Mit Thomas Lüdecke haben wir einen Mann, der seine herausragenden fachlichen Kompetenzen und Führungsqualitäten in vielen unterschiedlichen Funktionen bei der Polizei Baden-Württemberg schon unter Beweis gestellt hat und die Idealbesetzung für dieses verantwortungsvolle Amt ist", freut sich Polizeipräsident Hans Becker. "Die Führungsmannschaft ist nun wieder komplett", so Becker weiter.

Zur Person: Thomas Lüdecke ist 57 Jahre alt und seit Oktober 1984 bei der Polizei. Nach Abschluss der Ausbildung im mittleren Dienst in Hessen folgte ein Wechsel nach Baden-Württemberg. Im Jahr 1993 folgte der Aufstieg in den gehobenen Dienst und die Ernennung zum Polizeikommissar. Nach verschiedenen Verwendungen in unterschiedlichen Führungsverantwortungen, z.B. als Dienstgruppenleiter, Polizeiführer vom Dienst und Leiter Bezirks- und Postendienst beim Polizeirevier Leonberg erfolgte 1999 der Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst. Als frischgebackener Polizeirat übernahm Lüdecke die Leitung der damaligen Polizeischule der 3. Bereitschaftspolizei-Abteilung in Biberach a.d.Riß. Von 2001 an führte er 5 Jahre lang als Revierleiter die Geschicke des Polizeireviers Heilbronn. Ab 2006 erwartete Lüdecke, mittlerweile zum Polizeioberrat befördert, die nächste Aufgabe als Leiter des Führungs- und Einsatzstabes und zeitgleich stellvertretenden Dienstellenleiters der damaligen Polizeidirektion Tauberbischofsheim. Nach verschiedenen anderen Tätigkeiten in Führungsfunktionen war Lüdecke maßgeblich in der Umsetzung der Polizeistrukturreform beim Polizeipräsidium verantwortlich. Mit Inkrafttreten der Polizeistrukturreform zum 1. Januar 2014 wurde Lüdecke mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Leiters der Führungsgruppe in der neu geschaffenen Direktion Polizeireviere beim Präsidium beauftragt. Seit dem Weggang von Leitendem Polizeidirektor Reubold im August letzten Jahres nahm Lüdecke dessen Aufgabe als Leiter der Direktion Polizeireviere beim Polizeipräsidium Heilbronn kommissarisch wahr. Thomas Lüdecke ist verheiratet, aktiver Sänger eines Pop-und Rock Ensembles und lebt in Wüstenrot-Neuhütten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104 1010

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell