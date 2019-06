Polizei Essen

POL-E: Essen: Abbiegeunfall mit schwer verletztem Fußgänger - Verkehrskommissariat ermittelt

Essen (ots)

45329 E-Karnap: Bei einem Abbiegeunfall zwischen einer BMW-Fahrerin und einem Fußgänger am Samstagnachmittag (15. Juni) ermittelt das Verkehrskommissariat.

Gegen 16:20 Uhr meldeten sich Zeugen beim Notruf der Polizei. An der Kreuzung Lohwiese, Ecke Karnaperstraße, erfasste eine 45 Jahre alte BMW-Fahrerin beim Abbiegevorgang von der Lohwiese nach links in Richtung Altenessen den in gleicher Richtung querenden Fußgänger (63). Dieser wurde von der linken Seite des Fahrzeugs erfasst und zu Boden gebracht. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Essener Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Der Verkehr wurde, auf der Karnaper Straße in Richtung Altenessen, für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (ChWi)

