POL-WHV: Polizei sucht Zeugen bzw. den Eigentümer von einer sichergestellten Geldkassette mit einem auffälligen Schlüsselbund (2 FOTOS) - Ermittler gehen davon aus, dass diese aus einer Straftat stammen

Wilhelmshaven (ots)

In der letzten Woche erhielt die Polizei Kenntnis von einer aufgefundenen Geldkassette. Der Zeuge gab an, dass er in einem Fluss in der Masse, in der Nähe von der Helderei mit einem Magneten geangelt hätte. Dabei fand er eine silberfarbene aufgebrochene Geldkassette (FOTO), in der sich ein Schlüsselbund mit vier Schlüsseln und drei bunten Anhängern befindet.

Auf einem roten Anhänger steht "Luis S." (FOTO) geschrieben. Auf Grund der Beschaffenheit geht die Polizei davon aus, dass es sich um mögliches Diebesgut handeln dürfte und daher in Zusammenhang mit einer Straftat zu bringen sind.

Zeugen, die Hinweise auf die Geldkassette bzw. die Schlüssel geben können, werden zur Aufklärung gebeten, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

