Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Parteitag des AfD-Kreisverbandes in Wilhelmshaven - lautstarke Protestaktion - Polizei vor Ort

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagabend, 27.01.2020, führte die AfD Wilhelmshaven um 19 Uhr mit etwa 15 AfD-Mitgliedern ihren Kreisparteitag, in einer Gaststätte in der südlichen Marktstraße in Wilhelmshaven durch.

Etwa 50 Personen, darunter ca. 20 Personen, die mit dem Zug aus Oldenburg angereist waren, äußerten lautstark ihren Protest gegen diese (nicht öffentliche) Veranstaltung. Es wurden Transparente ausgerollt und eine Ansprache über einen mitgeführten Lautsprecher gehalten.

Nachdem es von beiden Seiten zu kurzeitigen verbalen Provokation gekommen war, wurden einige Personen der AfD aufgefordert, zurück in die Gaststätte zu gehen.

Die Teilnehmer der Gegenveranstaltung wurden von Polizeikräften von der Fahrbahn auf den gegenüberliegenden Gehweg verwiesen.

Gegen 19:30 Uhr verließen die Teilnehmer der Gegenveranstaltung die Marktstraße in Richtung Bahnhof, wo die Oldenburger Teilnehmer wieder in den Zug stiegen.

Die Kräfte der Polizei Wilhelmshaven wurden durch drei Diensthundführer aus Oldenburg unterstützt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell