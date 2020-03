POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.03.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: Geflüchtet und erwischt

Ein 23-Jähriger flüchtete am Donnerstagnachmittag in Tauberbischofsheim vor der Polizei, konnte nach kurzer Suche aber schließlich doch kontrolliert werden. Gegen 16.30 Uhr fuhr der junge Mann mit einem Ford über den Lerchenweg. Hier wollte ihn eine Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Mann stoppte den Wagen auch, sprang dann aber sofort heraus und rannte in Richtung Finkenweg davon. Da die Polizisten den 23-Jährigen auf seiner Flucht aus den Augen verloren, suchten sie an der Halteranschrift nach ihm. Als der Flüchtige kurz nach den Polizeibeamten dort eintraf, wurde auch schnell der Grund für seinen Sprint ersichtlich. Er gab zu zuvor Drogen konsumiert zu haben. Für ihn ging es weiter zur Blutentnahme in ein Krankenhaus.

B27/ Königheim: Straßensperrung wegen Kühen

Am Donnerstag musste die B27 zwischen Königheim und Weikerstetten wegen ungewöhnlicher Verkehrsteilnehmer kurzzeitig gesperrt werden. Um kurz nach 11 Uhr meldeten Autofahrer eine Herde Kühe auf und neben der Bundesstraße. Diese waren ihrem Besitzer ausgebüxt und mussten nun wieder eingefangen werden. Die Strecke wurde währenddessen für den Verkehr gesperrt.

Wertheim: Einbruch in Sportgelände - Zeugen gesucht

Einbrecher stiegen zwischen Samstag und Donnerstag in ein Sportgelände in der Straße "Neue Vockenroter Steige" in Wertheim ein. Vermutlich über eine Tür an der Rückseite des aktuell in Renovierung befindlichen Sportheims gelangten die Täter ins Innere. Im Gebäude wurden alle Räume durchsucht und Werkzeuge, ein Stromgenerator sowie persönliche Gegenstände entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher mit einem Fahrzeug am Tatort waren, um das schwere Diebesgut abzutransportieren. Da der Weg entlang des Sportgeländes vermehrt von Spaziergängern genutzt wird, hofft die Polizei auf Zeugen, die dort im Zeitraum zwischen Samstag, 16 Uhr und Donnerstag, 12 Uhr verdächtige Personen oder ein auffälliges Fahrzeug beobachten konnten. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim.

