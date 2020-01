Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Bullay

Bullay (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 13.01.2020, 20:30 Uhr, und Dienstag, 14.01.2020, 10:00 Uhr, wurde ein in der Bahnhofstraße in Bullay parkender PKW durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Anschließend verließ dieser Fahrzeugführer die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06542-9867 0 oder per Email pizell@polkizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Zell zu melden.

