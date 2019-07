Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 17. Juli 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: körperliche Auseinandersetzung

Dienstag, 16.07.2019, gegen 23:30 Uhr

Am späten Dienstagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Langen Straße in Wolfenbüttel im Rahmen von Streitigkeiten zwischen dem 45-jährigen Vermieter und dem 48-jährigen alkoholisierten Mieter einer Wohnung zu Tätlichkeiten. Hierbei ist der 45-Jährige leicht verletzt worden und musste mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum zur ambulanten Behandlung gebracht werden. Die Ermittlungen zu den näheren Hintergründen dauern an.

