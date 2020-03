Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.03.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis: Vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten/Enkeltrick

In den letzten Tagen haben Unbekannte wieder versucht, telefonisch das Vertrauen von zumeist älteren Menschen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis zu gewinnen. Bei mindestens 22 Personen wurde gestern versucht, mit einer Lügengeschichte an persönliche Daten und Informationen über die finanziellen Verhältnisse zu gelangen. Im Neckar-Odenwald-Kreis wurde den Angerufenen zumeist vorgegaukelt, dass sie mit einem Angehörigen oder einem Polizeibeamten sprechen. Hinter solchen Anrufen steckt nicht die Polizei und vermutlich handelte es sich dabei um die Vorbereitungshandlungen für Straftaten. Aus diesem Grund bittet das Polizeipräsidium Heilbronn die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten:

- Die Polizei ruft nie unter der Polizeinotrufnummer 110 an. - Sprechen Sie mit Unbekannten nie über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Lassen sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Verständigen Sie, wenn sie sich unsicher sind oder bei verdächtigen Anrufen die Polizei. Diese ist unter der Nummer 110 rund um die Uhr für sie erreichbar.

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von mehreren hundert Euro hat eine unbekannte Person zwischen Mittwoch, 15 Uhr und Donnerstag, 7.45 Uhr in Mosbach an einem geparkten Fiat verursacht. Der Wagen einer 20-Jährigen wurde in der Pfalzgraf-Otto-Straße gestreift. Der Verursacher meldete sich weder bei der 20-Jährigen noch bei der Polizei. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

Mosbach: Streifschaden und Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Dienstag und Donnerstag hat eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Ford gestreift und dadurch mehrere hundert Euro Schaden verursacht. Der 29-jährige Halter stellte seinen Ford am Dienstag gegen 21.30 Uhr in der Alten Bergsteige in Mosbach ab. Am Donnerstag gegen 12 Uhr bemerkte er, dass eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug den Spiegel seines Fords auf einer Höhe von 91-97 Zentimeter gestreift hat. Die Person hat sich weder bei dem Ford-Besitzer noch bei der Polizei gemeldet. Hinweise auf den Unfall oder den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Mosbach, unter der Telefonnummer 06261 8090, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell