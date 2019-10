Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Duisburg (ots)

Am Samstagmorgen (19. Oktober, 11:30 Uhr) kam es auf der Alexstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 77-jährige Radfahrerin auf die Fahrbahn stürzte. Sie war in Richtung Hohenzollernplatz unterwegs und fuhr an einem in Höhe der Werner-Heisenberg-Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellten Mitsubishi vorbei. In diesem Moment öffnete der 66-jährige Fahrer die Autotür, ohne auf die Seniorin zu achten. Diese konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit dem Ellenbogen gegen die Tür, woraufhin sie zu Fall kam und sich am Knie verletzte. Sie musste durch einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell