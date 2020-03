Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rostlaube par excellence: Fahrer kriegt nasse Füße

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Meinerzhagen (ots)

Dienstag kontrollierten Polizeibeamte auf der Meinerzhagener Oststraße den rumänischen Kleintransporter eines Altmetallsammlers. Und die Bezeichnung "rollende Zeitbombe" trifft es wohl am besten. Recht schnell war den Polizisten klar, was sie hier für ein Gefährt rausgewunken hatten.

Ein hinzugezogener Sachverständiger bescheinigte dem Transporter 62 (!) Mängel z.B. an der Beleuchtung, den Spiegeln, der Batteriebefestigung oder den Sicherheitsgurten. Gepaart wurde das Ganze mit massivem Rostbefall an der Karosserie. Dieser war so extrem, dass die Stabilität des gesamten Fahrzeugaufbaus nicht mehr gegeben war. Insbesondere die sonst sehr stabilen Befestigungspunkte der Hinterachse waren nicht mehr vorhanden.

Ein riesiges Rostloch unterhalb der Pedale muss beim Fahrer regelmäßig für nasse Füße gesorgt haben. Die sofortige Stilllegung und die Vorlage einer Anzeige waren die Folgen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell