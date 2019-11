Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbrüche in mehrere Firmen

Straelen-Hetzert (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag waren Diebe in Straelen-Hetzert auf Beutezug. Am Kromsteg hebelten sie die Fluchttür einer Gartenbaufirma auf. Sie stahlen mehrere Motorsägen, Werkzeuge und Bargeld. Auch in eine Schreinerei auf der gleichen Straße drangen die Unbekannten ein. Hier nahmen sie mehrere Werkzeugmaschinen als Beute an sich. Auf der nahe gelegenen Hubertusstraße verschafften sich die Täter Zugang in das Büro einer Werkhalle und entwendeten zwei Smartphones. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

