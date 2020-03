Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.03.2020

Heilbronn (ots)

Wohnungsbrand in Fahrenbach - 91-Jähriger verstorben

Noch völlig unklar ist die Ursache für einen Brand am frühen Sonntagmorgen in der Römerstraße im Fahrenbacher Ortsteil Trienz. Gegen 07.30 Uhr wurde über die integrierte Leitstelle von Rettungsdienst und Feuerwehr ein Brand in einer Wohnung des dortigen Mehrfamilienhauses gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine stark verrauchte Wohnung aber keine offenen Flammen fest. Die freiwillige Feuerwehr Fahrenbach bekämpfte das Feuer mit 45 Einsatzkräften. Für einen 91-jährigen Bewohner des Hauses kam jedoch jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Bis auf weiteres ist die betroffene Wohnung nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. Weitere Bewohner des Gebäudes wurden nicht verletzt. Die Ermittlung der Brandursache ist nun Aufgabe der Kriminaltechniker und Brandermittler des Kriminalkommissariats Mosbach. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war das Polizeirevier Mosbach mit zwei Streifenwagen vor Ort.

