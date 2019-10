Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, 19.10.2019, um 15.57 Uhr Wohnungsbrand

Landau (ots)

In Landau-Queichheim, in der Hamburgerstraße kam es zum Brand in einer Wohnung. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde das Anwesen vorübergehend evakuiert. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Landau gelöscht. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 20.000,- Euro belaufen.

