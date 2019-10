POL-PDLD: Dieb mit offenem Haftbefehl

Polizeidirektion Landau

Am späten Abend des 19. Oktober wurde der Polizei in Wörth gegen 23:48 Uhr mitgeteilt, dass sich soeben in Berg in der Ludwigstraße zwei Personen aufhalten, die vom Nachbargrundstück ein Fahrrad und einen Schlauchwagen gestohlen hätten. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden 26- und 37-jährigen Männer festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Im mitgeführten PKW der beiden Männer konnte überdies eine große Menge an mutmaßlichem Diebesgut, hauptsächlich Angelruten und Werkzeuge, aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 26-Jährigen bestand zudem ein offener Haftbefehl, der ihm nach einer Nacht in der Gewahrsamszelle drei weitere Monate in einer Justizvollzugsanstalt bescherte.

