POL-PDLD: Langfinger unterwegs

Edenkoben (ots)

Gegen Unbekannt ermittelt die Polizei derzeit nach einem Diebstahl auf dem Supermarktparkplatz an der Luitpoldstraße in Edenkoben. Eine 87 Jahre alte Kundin des Supermarktes wollte gestern Mittag gegen 14:30 Uhr nach dem Einkauf den Wagen wieder zurück stellen. Zuvor hatte sie ihren Bastkorb in ihr Fahrzeug gestellt - dieses unglücklicherweise nicht verschlossen. Als sie an ihr Auto zurückkam, fehlte der Bastkorb, in welchem sich unter anderem auch ihre Geldbörse mit Bargeld befand. Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Diebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als "leichte Beute" angesehen werden. Tipps wie Sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

