POL-PDLD: Rohrbach: 19.10.2019, um 9.58 Uhr Verkehrsunfallflucht - Zigarettenautomat beschädigt und weggefahren!

Landau (ots)

Vermutlich in der Nacht hat ein unbekannter BMW-Fahrer in Rohrbach in der Bahnhofstraße eine Grundstücksmauer und den dort aufgestellten Zigarettenautomaten beschädigt und hat sich aus dem Staub gemacht. Allerdings verlor der Fahrer einige Teile, die auf das Fabrikat seines Pkw schließen lassen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de.

