POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.03.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Lags am Fuchs oder doch am Alkohol?

Am späten Samstagabend kam es auf der Kreisstraße zwischen Heilbronn und Heilbronn-Biberach zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Eine 43-Jährige war um kurz vor Mitternacht in ihrem 3er BMW auf der Strecke in Richtung Biberach unterwegs, als ihr ein Fuchs vors Auto lief. Die Fahrerin versuchte auszuweichen und kam mit ihrem Wagen zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr sie einen Leitpfosten, riss das Steuer herum und kam schließlich im Grünstreifen rechts neben der Straße zum stehen. Bei der Unfallaufnahme drängte sich den Polizeibeamten der Verdacht auf, dass der Fuchs nicht allein für den Unfall verantwortlich gewesen sein könnte. Ein Alkoholtest zeigte bei der Frau einen Wert von fast einer Promille. Sie musste ihren Führerschein abgeben und die Streife zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Am BMW entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Eppingen: Zwei Polizeibeamte verletzt

Bei einem Einsatz am frühen Sonntagmorgen wurden in Eppingen zwei Polizeibeamte verletzt. Die Polizisten waren zu einer Ruhestörung in die Zunfthausgasse gerufen worden und trafen dort auf zwei streitende Männer. Ein 34-jähriger Anwohner war bei der Auseinandersetzung verletzt worden. Seinem 32 Jahre alten Kontrahenten wurde daraufhin ein Platzverweis erteilt, den dieser aber nicht einhielt. Der Mann grölte der Streifenbesatzung Beleidigungen entgegen und ließ sich auch durch gutes Zureden nicht beruhigen. Ihm wurde daraufhin der Gewahrsam erklärt. Beim Versuch dem 32-Jährigen die Handschließen anzulegen trat dieser um sich und verletzte dadurch zwei Polizisten. Doch das half ihm auch nichts. Für den Randalierer ging es weiter zur Blutentnahme und in eine Gewahrsamszelle.

Heilbronn: Familienstreit eskaliert

Die Streitigkeiten zweier Familien sorgten am Samstag in Heilbronn für zwei Polizeieinsätze. Vorausgegangen war den Vorfällen die Trennung eines Ehepaares, woraufhin sich die jeweilige Familien bemüßigt sahen, die Ehre der eigenen Verwandschaft zu verteidigen. Einige weibliche Familienmitglieder trafen gegen 15.40 Uhr vor einem Lebensmittelladen in der Salzstraße aufeinander. Eine Gruppe von vier Frauen der einen Familie, war von zwei Frauen der anderen Familie angehalten worden, worauf sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung entwickelte. Die wurde aber schnell körperlich, als eine der Frauen aus der Zweiergruppe begann ihre Gegnerin zu bespucken, an den Haaren zu zerren und zu schlagen. Danach trennten sich beide Parteien und verließen den Tatort. Keine 45 Minuten später geriet dann die männliche Fraktion aneinander. Eine Gruppe der einen Familie lief vor dem Heim der anderen Familie in der Heilbronner Hans-Seyfer-Straße auf wo es zur Prügelei zwischen beiden Parteien kam. Mehrere Männer wurden dabei verletzt. Zehn Polizeistreifen waren vor Ort im Einsatz um die Lage wieder zu beruhigen.

Erlenbach: Eine Verletzte bei Verkehrsunfall

Auf der Binswanger Straße in Erlenbach kam es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten. Ein 29 Jahre alter BMW-Fahrer war dort gegen 18 Uhr von Neckarsulm kommend in Richtung Weinsberg unterwegs, als es an der Kreuzung nach der Autobahnunterführung der A6 zur Kollision mit dem Audi eines 74-Jährigen kam. Der Senior kam aus Richtung Weißenhof an die Kreuzung gefahren und wollte nach links in die Binswanger Straße einbiegen. Dabei übersah er vermutlich den herannahenden BMW. Bei dem Zusammenstoß wurde die 75-jährige Beifahrerin im Audi leicht verletzt. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 35.000 Euro.

Jagsthausen: Einfach mal die Sau raus lassen

Ein Wildschwein auf Abwegen versetzte am Samstagnachmittag ein Wohngebiet in Jagsthausen in Aufruhr. Das Tier hatte unter Einsatz seines Körpergewichts die Tür zu einem Einfamilienhaus aufgebrochen und dort im Wohnzimmer randaliert. Geistesgegenwärtig holte der Familienvater sein Kleinkind aus dem Zimmer und öffnete die Balkontüre. Über diese verließ die Wildsau das Haus und trieb dann in der Nachbarschaft ihr Unwesen. Mindestens zwei weitere Wohnhäuser wurden von dem Tier beschädigt. Schließlich fand ein Jäger das verletzte Tier und brachte es zurück in sein natürliches Umfeld. Insgesamt entstand durch das Wildschwein ein Schaden von etwa 6.000 Euro.

Schwaigern-Massenbach: Mehrere Einbrüche - Zeugen gesucht

Wertvolles Diebesgut erbeuteten Einbrecher am Wochenende in mehreren Firmen in Schwaigern-Massenbach. In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 14 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, stiegen die Unbekannten in zwei Geschäftsgebäude im Holderbuschweg sowie in eine Firma im angrenzenden Hausener Weg. An einer der Firmen wurde ein Fenster eingeschlagen um ins Innere zu gelangen, an einer anderen eine Türe aufgehelbelt. Bei der dritten Firma durchsuchten die Täter eine nicht abgeschlossene Lagerhalle und schlugen die Scheibe eines Fahrzeugs ein, um an darin befindliches Werkzeug zu kommen. An allen Tatorten stahlen die Einbrecher Maschinen und diverse Werkzeuge, die vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Da die Strecke zwischen Massenbach und Kirchhausen wegen einer Baustelle aktuell durch die beiden Straßen umgeleitet wird, hofft die Polizei auf Zeugen, denen im angegebenen Zeitraum, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Holderbuschweg oder dem Hausener Weg aufgefallen sind. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07138 810630 beim Polizeiposten Leintal zu melden.

