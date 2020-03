Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.03.2020 mit mehreren Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Krautheim: Müll in den Weinbergen

Am Montagvormittag wurde in Krautheim Müll im Naturschutzgebiet im Gewann Boxberg entdeckt. Eine Bürgerin hatte den illegal entsorgten Müll gefunden und den Ortsvorsteher informiert. Dieser widerum setzte sich mit der Polizei in Verbindung. Die Ermittlungen nach den Tatverdächtigen verliefen kurz und unkompliziert. Diese haben nämlich zusammen mit dem Müll auch mehrere Briefe mit ihrer Adresse entsorgt. Ermittelt werden konnte eine 24-Jährige, die nun mit einer Anzeige wegen unerlaubter Müllablagerung rechnen muss.

Öhringen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am späten Montagabend kam es auf der Neuenstadter Straße in Öhringen zu einem Unfall, nach dem der Verursacher flüchtete. Dem 46-Jährigen, der mit seinem Fiat unterwegs war, kam gegen 22:44 Uhr auf der Höhe der Einmündung zur Austraße ein Fahrzeug auf seiner Spur entgegen. Nur durch Ausweichen nach rechts konnte der Fitafahrer einen Unfall vermeiden. Allerdings prallte er bei dem Ausweichmanöver mit seinem Wagen gegen einen Ampelmast. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Der andere Fahrer flüchtete von der Unfallstelle. Es ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Wagen des Verursachers um einen dunklen Pkw, eventuell einen Mercedes, handelt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1011

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell