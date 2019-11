Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Einbruch, Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Auffahrunfall

Im dichten Kolonnenverkehr kam es am Sonntag, gegen 17.30 Uhr auf der B 29 zu einem Auffahrunfall. Ein 81-jähriger VW-Lenker war in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd unterwegs, als er aus Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt haltenden 52-jährigen VW-Lenker auffuhr und diesen noch auf einen weiteren Pkw aufschob. 15.000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Unfallflucht

Ein 78-jähriger BMW-Lenker beschädigte am Sonntag gegen 14.50 Uhr beim Einparken seines Fahrzeuges in einem Parkhaus in der Gmünder Straße einen geparkten Mercedes und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte jedoch rasch ermittelt werden, da das Parkhaus videoüberwacht ist. Der Mann muss nun mit einer entsprechenden Strafanzeige und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der Sachschaden wird auf ca. 3500 Euro beziffert.

Aalen-Fachsenfeld: Unfall im Begegnungsverkehr

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Fachsenfeld und Abtsgmünd kollidierte am Sonntag gegen 13 Uhr auf der schmalen Fahrbahn ein 25-jähriger Audi-Lenker im Begegnungsverkehr mit einer 27-jährigen Ford-Lenkerin, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro entstand.

Aalen: Parkplatzunfall

Auf einem Kundenparkplatz in der Heinrich-Rieger-Straße beschädigte eine 18-jähriger VW-Lenkerin am Samstag beim Ausfahren aus einer Parklücke den Seat eines 21-Jährigen, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro entstand.

Aalen: Aufgefahren

Am Samstagnachmittag bog ein 54-jähriger Opel-Lenker gegen 14.30 Uhr vom Winkelhaldeweg nach rechts in die Ziegelstraße ab. Als er dabei verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr ein ihm nachfolgender 51-jähriger VW-Lenker aus Unachtsamkeit auf. 2500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Pkw zerkratzt

Zwischen Sonntag, 3.11. und Samstag, 9.11. wurde an einem weißen Pkw Skoda Fabia die Motorhaube zerkratzt. Bereits vor einigen Wochen war an dem Pkw die Fahrertüre zerkratzt worden. In beiden Fällen war das Fahrzeug in der Schopenhauer Straße abgestellt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1800 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Ellwangen: Wildunfall

Am Montagmorgen querten mehrere Rehe gegen 1.35 Uhr die Fahrbahn der L 2220 kurz nach der Einmündung Rattstadt. Eines der Tiere wurde dabei von einem dort fahrenden 31-jährigen Ford-Lenker erfasst und getötet. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Bopfingen: Einbruch in Wohnhaus

An einem Haus im Wohngebiet unterhalb des Sandbergs wurde am Sonntag zwischen 10 Uhr und 20 Uhr die Terrassentüre von einem Unbekannten aufgehebelt. Anschließend begab sich der Täter in das Schlafzimmer und durchsuchte dieses. Er entwendete vorgefundenes Münzgeld und flüchtete anschließend. Hinweise auf den Einbrecher bzw. verdächtiger Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020 entgegen.

Ellwangen: Unfall unter Alkohol

Am Sonntagabend bogen zwei hintereinanderfahrende Pkw-Lenker gegen 19.20 Uhr von der L 1060 aus Richtung Eggenrot kommend, auf die B 290 in Richtung Ellwangen ein. Kurz nach dem Abbiegen fuhr der 31-jährige Audi-Lenker aus Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden 48-jährigen Ford-Lenker auf, der dadurch leicht verletzt wurde. Da bei der Unfallaufnahme festgestellt wurde, dass der 31-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde eingezogen. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Jagstzell: Unfall beim Ausparken

Einen Schaden von ca. 2500 Euro verursachte am Samstagvormittag ein 33-jähriger Ford-Lenker, als er gegen 10.50 Uhr auf einem Kundenparkplatz in der Crailsheimer Straße beim Rückwärtsausparken einen Mercedes beschädigte.

Rosenberg: Vorfahrt missachtet

Im Einmündungsbereich Lindenstraße/Schillerstraße missachtete ein 33-jähriger BMW-Lenker am Samstagvormittag gegen 10 Uhr die Vorfahrt einer von rechts heranfahrenden 20-jährigen Fiat-Lenkerin. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Diebstahl

Am frühen Montagmorgen wurden gegen 1.45 Uhr drei schwarze Betonkübel aus einer Hofeinfahrt im Pfauenweg entwendet. Der Täter entfernte sich zu Fuß in Richtung Spatzenäckerweg. Er war ca. 40 Jahre alt, dunkel gekleidet und hatte einen auffällig "humpelden" Gang. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um weitere Hinweise auf den Dieb unter Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfall auf Tankstellenareal

Ein 28-jähriger Mercedes-Lenker beschädigte am Sonntag gegen 18.10 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Remsstraße beim Rangieren einen anderen Pkw. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Unfallfluchten

Am Sonntag wurde zwischen 12 Uhr und 14 Uhr ein geparkter Ford Kuga von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt, der in der Straße Hornberg auf dem Schotterparkplatz im Kalten Feld abgestellt war. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag wurde ein BMW vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigt, der auf einem Anwohnerparkplatz der Weilerstraße abgestellt war. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstag, 14 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten VW Golf im Bereich der hinteren Fahrerseite, wodurch ein Schaden von ca. 500 Euro entstand. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt am öffentlichen Parkplatz im Weserweg abgestellt.

Hinweise auf die Verursacher nimmt in allen Fällen das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Lorch-Waldhausen: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Am Samstagnachmittag wurde gegen 15.15 Uhr festgestellt, dass Unbekannte die Rückseite eines Firmengebäudes in der Lorcher Straße mit Sprühfarbe beschmiert haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt auch hier das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Pkw zerkratzt

Auf den Parkplätzen am Stadion in der Goethestraße wurde am Samstag zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr die Beifahrertüre eines Pkw Mazda zerkratzt und ein Schaden von ca. 3000 Euro verursacht.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von E-Bike-Teilen

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag wurde im Bereich des Bahnhofs von einem abgestellten E-Bike der Akku sowie mehrere Zubehörteile entwendetDer Wert des Diebesgutes wird auf knapp 800 Euro beziffert.

Waldstetten-Weilerstoffel: Pkw beschädigt Holzstapel und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Während ein unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag ein Wiesengrundstück am Ortsende von Weilerstoffel zwischen 22 Uhr und 23 Uhr befuhr, stieß er gegen einen größeren Holzstapel, der verrutsche und dadurch eine Plexiglasabdeckung beschädigte wurde. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen mit zwei männlichen Personen besetzten Audi TT, dessen Lenker in Richtung Waldstetten flüchtete. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Waldstetten: Brand ohne strafbare Handlung

Auf dem Wertstoffhof in der Rudolf-Diesel-Straße hatte sich am Samstagvormittag gegen 11.30 Uhr Grünzeug in einem Grüngutcontainer entzündet. Das entstandene Feuer konnte durch einen Mitarbeiter mittels Pulverlöscher gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit 11 Mann an, um etwaige Glutnester zu eliminieren.

