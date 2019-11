Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 1400 Liter Diesel entwendet - beschädigte Autos und Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Burgstetten: Feuerwehreinsatz

In einer Wohnung in der Nellmersbacher Straße fing am Sonntag gegen 14.30 Uhr hinter einem Kachelofen ein Holzbalkan Feuer. Eine Bewohnerin bemerkte dies und löschte den Brand, bis die alarmierte Feuerwehr eintraf. Diese war mit mehreren Fahrzeugen inklusive einer Drehleiter und 30 Einsatzkräfte im Einsatz. Letztendlich wurde von ihnen der glimmende Holzbalken abgelöscht. Der in der Wohnung entstandene Sachschaden wurde auf 1500 Euro beziffert.

Kernen im Remstal: Auto gestreift und geflüchtet

Am Freitagabend streifte in der Waiblinger Straße ein unbekannter Autofahrer einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw Smart. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. ca. 500 Euro. Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben kann, der sich zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr ereignete, sollte sich mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Leutenbach: Von Straße abgekommen

Ein 60-jähriger Fahrer eines Pkw Fiat befuhr am Sonntag gegen 11.30 Uhr die K 1847 zwischen Leutenbach und Weiler zum Stein. Er verlor infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Der Autofahrer als auch seine beiden Mitfahrer blieben dabei unverletzt. An dem Auto, das abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro. Bei dem Unfallverursacher wurde eine Blutuntersuchung veranlasst, nachdem sich bei ihm konkrete Anhaltspunkte einer Drogenbeeinflussung ergaben. Der Führerschein des Autofahrers wurde vorläufig entzogen.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein in der Grabenstraße in Hegnach geparkter Pkw Fiat 500 wurde zwischen letzten Freitag und Sonntagnachmittag bei einem Unfall beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer streifte das stehende Auto und schrammte es auf der linken Fahrzeugseite. Der geflüchtete Autofahrer hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Hinweise auf das Unfallgeschehen und das geflüchtete Unfallauto nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Motorhaube eingedellt

Ein Vandale beschädigte einen Am Stadtgraben stehenden Pkw Renault vorsätzlich. Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag warf er sich vermutlich mit seinem Körper auf die Motorhaube des Autos und drückte diese ein. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen hierzu sollten sich bei der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 melden.

Murrhardt: Diesel abgezapft

Auf einer Baustelle bei der Kreisstraße 1806 zwischen Murrhardt und Karnsberg wurden am Wochenende 1400 Liter Diesel entwendet. Die Diebe pumpten den Sprit aus zwei Baggern und einer mobilen Tankstelle ab, die hierzu teils gewaltsam geöffnet wurden. Wer zum Diebstahl Verdächtiges beobachten konnte, sollte sich bitte mit der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell