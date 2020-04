Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Herrenberg; Einbruch in Gärtringen; Motorradunfall auf der B 464 - Gemarkung Weil im Schönbuch; Zeugen nach Beißattacke zwischen Hailfingen und Bondorf gesucht

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht, die zwischen Freitag 15:00 Uhr und Sonntag 11:30 Uhr in der Zeppelinstraße in Herrenberg begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. In dem besagten Zeitraum war auf dem Parkplatz einer Autowerkstatt ein Skoda abgestellt. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß auf derzeit ungeklärte Art und Weise gegen den geparkten Wagen und schob diesen etwa zwei Meter nach hinten. Ohne sich um den Frontschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, suchte der Verursacher anschließend das Weite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Herrenberg unter der Tel. 07032 2708-0.

Gärtringen: Einbruch in Bäckerei

Zwischen Sonntag 11.00 Uhr und Montag 04:30 Uhr suchte ein bislang unbekannter Täter eine Bäckerei in der Hauptstraße in Gärtringen auf. Auf noch ungeklärte Art und Weise öffnete der Unbekannte die Eingangstür und begab sich anschließend in den Verkaufsraum. Dort entwendete er im weiteren Verlauf eine Registrierkasse, in der sich eine niedrige dreistellige Bargeldsumme befand. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 25390, in Verbindung zu setzen.

Weil im Schönbuch: Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall im Einsatz

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 16:55 Uhr auf der B 464 ereignete. Eine Gruppe, bestehend aus fünf Motorradfahrern, befuhr die Bundesstraße von Weil im Schönbuch kommend in Richtung Tübingen. Kurz vor dem Parkplatz "Weiler Hütte" verlangsamte das Führungsfahrzeug seine Geschwindigkeit, da eine Pause auf dem Parkplatz eingelegt werden sollte. Der Fahrtrichtungsanzeiger wurde hierzu vom Fahrer, sowie von dem nachfolgenden 55 Jahre alten Motorradfahrer gesetzt. Dies bemerkte der dahinter fahrende 42-jährige Motorradfahrer mutmaßlich zu spät. Um nicht auf seinen Vordermann aufzufahren, wich der 42-Jährige nach links aus. Trotz Ausweichmanöver kam es allerdings zu einer seitlichen Kollision. In der Folge wurde der 55 Jahre alte Mann auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und stürzte von seinem Zweirad. Der 42-Jährige kam unterdessen nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen unter dem Motorrad liegen. Während der 55-Jährige leichte Verletzungen erlitt musste der 42-Jährige mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der leichtverletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Motorräder waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Obendrein befand sich auf der Bundesstraße unfallbedingt eine Öllache, die durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weil im Schönbuch abgebunden wurde. Im Zuge der Bergung der Verletzten war die B 464 voll gesperrt und anschließend bis zur Beendigung der Unfallaufnahme bis etwa 19:00 Uhr halbseitig befahrbar.

Bondorf: Polizei sucht Zeugen nach Beißattacke

Ein 57-Jähriger war am Sonntag gegen 10.30 Uhr mit einem Fahrrad von Hailfingen in Richtung Bondorf unterwegs. Dort befand er sich auf einem Feldweg und sein mitgeführter Hund lief links von seinem Fahrrad. Nach der zweiten landwirtschaftlichen Grabenüberquerung sah der Mann in etwa 500 Meter Entfernung eine Frau, die am Rande des bewaldeten Naturschutzgebietes mit einem nicht angeleinten Hund unterwegs war. Daraufhin habe der 57-Jährige seinen Hund an die Leine genommen und ist langsam weitergefahren. Im weiteren Verlauf soll der fremde Hund auf die Beiden zugekommen sein, ohne dass die Frau ihn zurückgerufen hatte. Nach Durchlaufen eines Grabens soll der Hund den Radfahrer und seinen Vierbeiner angegriffen haben. Der 57-Jährige soll samt Fahrrad umgeworfen und der Hund des Mannes mehrfach gebissen worden sein. Nachdem der 57-Jährige beherzt eingegriffen hatte, um die beiden Hunde zu trennen, wurde er selbst Opfer und zog sich eine leichte Verletzung an der Hand zu. Darüber hinaus musste sein Hund aufgrund der Beißattacke in einer Tierarztpraxis behandelt werden und am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden. Die Frau, die sich nicht um den Vorfall gekümmert haben soll, soll lange, schwarze Haare zur Tatzeit getragen haben. Bei dem Hund könnte es sich um eine weiße Dogge mit kurzem, glatten Fell mit leicht schwarzen Flecken handeln. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und insbesondere auch die Frau, werden gebeten, sich bei der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell