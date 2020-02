Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe im Discounter

Kierspe (ots)

Unbekannte sind am Freitagmorgen in einen Discounter-Markt an der Kölner Straße eingedrungen. Sie kletterten durch ein Fenster in die Toilettenräume und durchsuchten Räume. Scheinbar wurde jedoch nichts gestohlen. Der Alarm hatte um 4.19 Uhr ausgelöst.

