Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Stromkästen demoliert

Am Montag setzte ein 34-Jährige eine Ampelanlage in Ulm außer Betrieb.

Ulm (ots)

Gegen 22 Uhr warf ein 34-Jährige zwei Technikkästen in der Friedrich-Ebert-Straße. Diese beinhalteten Technik für die Stromversorgung und zur Ampelregelung. Die komplette Ampelanlage fiel dadurch aus und konnte vorläufig nicht mehr in Betrieb genommen werden. Weiterhin pöbelte der Mann Passanten an. Die Polizei traf den Mann an einem Parkhaus an. Der 34-Jährige war deutlich alkoholisiert. Ein Alkomattest zeigte einen Wert von fast drei Promille. Die Polizisten nahmen ihn mit. Die Nacht musste er in einer Gewahrsamseinrichtung verbringen.

