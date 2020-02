Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche/Seniorin bestohlen/Schussgeräusche/Kellerbrand/Streit unter Teenagerinnen

Iserlohn (ots)

Zwischen Mittwochmittag und Freitagnachmittag hebelten Unbekannte an der Lechschotte ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und kletterten in das Gebäude. Dort wurden zahlreichen Möbel geöffnet und durchwühlt. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Einbrecher haben am Sonntag gegen 1 Uhr einen Alarm in einem Metallbauunternehmen an der Zollhausstraße ausgelöst. Sie hatten ein Fenster an der Rückseite aufgebrochen. Die Polizei durchsuchte das Gebäude auch mit Hilfe eines Diensthundes. Es wurden jedoch keine Personen im dem Komplex angetroffen. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Der Schaden an dem Fenster wurde auf etwa 1000 Euro geschätzt.

An der Fichtenstraße versuchten unbekannte Täter zwischen 20.2., 17 Uhr und 21.2., 18 Uhr, das Fenster zu einer Wohnung aufzubrechen. Der Versuch misslang. Es entstand Sachschaden.

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in eine Parzelle der Kleingartenanlage Sonnenhöhe eingebrochen. Am Samstagmittag stellte der Besitzer fest, dass das Gartentor aufgebrochen wurde. An der Hütte auf dem Grundstück gab es keine Beschädigungen.

Am Grasweg wurde zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ein grauer Seat Leon durchwühlt. Ein Unbekannter verschwand mit einer Industriekamera.

Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 9199-0 entgegen.

Am Freitag gegen Mittag wurde einer Iserlohnerin in der Innenstadt die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Die 73-Jährige hatte gegen 13.20 Uhr Geld an einem Automaten in der Laarstraße abgehoben und war dann in ein Geschäft an der Wermingser Straße gegangen. Beim Verlassen des Ladens bemerkte sie, dass ihre Handtasche so leicht wirkte und einen Spalt geöffnet war. Als sie nachschaute, bemerkte sie das Fehlen ihres Portemonnaies. Darin steckte neben Bargeld Bank- und Krankenkarten.

Sonntagabend, etwa 21 Uhr, wurden Polizeibeamte zur Aucheler Straße gerufen. Zeugen machten Angaben zu lauten Knallgeräuschen. Sie hätten darauf zwei junge Männer beobachtet, die aus einem Auto heraus mit einer Waffe geschossen hätten. Vor Ort konnten die Beamten zunächst niemanden antreffen. Um kurz nach 2 Uhr begegnete den Polizisten auf der Untergrüner Straße der gesuchte Pkw. Die anschließende Kontrolle und Durchsuchung des Fahrzeugs brachte eine PTB-Waffe samt Munition zum Vorschein. Der 19-jährige Fahrer aus Iserlohn und sein ebenfalls 19-jähriger Begleiter stritten eine Beteiligung an dem Vorfall ab. Einen kleinen Waffenschein konnte keiner der beiden vorweisen. Die Polizisten stellten Waffe samt Munition sicher und schrieben eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Sonntagabend, 22.10 Uhr, kam es zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses am Kurt-Schumacher-Ring mit entsprechender Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand. Es entstand geringer Sachschaden. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Freitag, gegen 17.30 Uhr, gerieten zwei Mädchen am Bahnhofsplatz mit einer weiblichen Personengruppe in Streit. Anlass sollen verbale Provokationen gewesen sein. Eine 15-jährige Iserlohnerin sowie weitere unbekannte Mädchen, sollen einer 14-jährigen Iserlohnerin ein Kaugummi in die Haare gespuckt und Saft über den Kopf geschüttet haben. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

