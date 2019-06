Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Unglaublicher Leichtsinn ...

Lippe (ots)

... führte am Donnerstagabend zu dem Brand eines hohlen Baumes am Braker Weg. Zeugen sahen gegen 20:30 Uhr, dass Flammen aus dem trockenen Baum schlugen und riefen die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten die drei bis vier Meter hohen Flammen schnell löschen. Brandursächlich war Grillkohle, die bislang Unbekannte offenbar in den Baum schütteten. Diese Handlung muss gestern zwischen zirka 18 Uhr und 20:30 Uhr erfolgt sein. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Kriminalkommissariat 1 in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

