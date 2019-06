Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Fahrzeugteile ausgebaut.

Lippe (ots)

Nachdem in der Nacht zuvor ein VW Multivan gestohlen wurde (wir berichteten gestern), waren wieder Diebe auf dem Gelände eines Fahrzeughändlers in der Straße "Auf den Kreuzen" aktiv. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag öffneten Diebe ein Fahrzeug und bauten diverse Fahrzeugteile aus. Unter anderem stahlen sie Armaturen sowie einen Sitz aus einem der dort abgestellten Wagen. In einem anderen PKW entleerten die Täter einen Feuerlöscher. Der Gesamtschaden beträgt zirka 10.000 Euro. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

