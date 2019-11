Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Gartencenter - Die Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Halle (MK) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag (16.11., 17.00 Uhr - 17.11., 07.16 Uhr) Zutritt in ein großes Gartencenter an der B 68 in Halle.

Hierzu überstiegen die Einbrecher vermutlich die Metalltore des Außenbereiches und bauten am Gebäude ein Fenster aus, um in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren des Gartencenters versuchten die Einbrecher in einen gut gesicherten Tresorraum zu gelangen und richteten hierbei einen großen Schaden an. Sie scheiterten bei dem Versuch und durchsuchten anschließend noch einige Büroräume, in denen sie mehrere Schränke aufhebelten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand können zu dem Diebesgut noch keine Angaben gemacht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegeben Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Polizei Gütersloh

