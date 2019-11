Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall - Pkw umgekippt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Dienstagmorgen gegen 08.30 Uhr ereignete sich auf dem Friedhofweg in Schloß Holte ein Verkehrsunfall, bei dem eine 81-jährige Schloß Holterin leicht verletzt wurde. Die Frau befuhr mit ihrem Mercedes den Friedhofweg aus Richtung Bahnhofstraße kommend. Aufgrund einer vermutlich internistischen Ursache verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und kollidierte mit einem linksseitig geparkten Fahrzeug der Marke Mini. Hierbei kippte der Mercedes auf die rechte Fahrzeugseite und blieb mitten auf der Straße liegen. Durch zusätzlich eingesetzte Feuerwehrkräfte konnte die 81-jährige Frau aus ihrem Auto zeitnah geborgen werden. Aufgrund des gesamten Unfallhergangs wurde sie mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle zogen bis circa 10.30 Uhr.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell