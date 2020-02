Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Bäckerei/Paintball-Waffe im Kofferraum

Altena (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen in eine Bäckerei-Filiale an der Hagener Straße eingebrochen. Der Eindringling entwendete das bereit gelegte Wechselgeld und mehrere Packungen Kaffee. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag um 23.09 Uhr in der Rahmedestraße schaute die Polizei einem 23-Jährigen auf der Suche nach Verbandkasten, Warnweste und Warndreieck in den Kofferraum und entdeckte eine Paintball-Waffe im Kofferraum. Wagen und Waffe gehörten einem Freund. Die Polizei stellte die Waffe sicher und schrieb eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

