Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spiegel abgeschlagen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Samstag erhielt die Polizei den Hinweis, dass eine männliche Person in Kaiserslautern, Mühlstraße, den Spiegel an einem geparkten Auto abgeschlagen habe. Bei Eintreffen der Polizei beschädigte er einen weiteren PKW im Heckbereich. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten mit Handschellen in den Polizeigewahrsam verbracht. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert knapp unter 2 Promille bei dem 24-jährigen Tatverdächtigen.

