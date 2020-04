Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: VW beschädigt - Verursacher geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmorgen war ein VW Touran in Großsachsenheim in der Straße "Seepfad", unmittelbar nach der Kreuzung zur Querstraße, geparkt. Gegen 06:25 Uhr stieß aus ungeklärter Ursache ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen den geparkten Wagen. Hierbei richtete er einen Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe an. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte anschließend seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fort. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Verursacher zur Tatzeit mit einem weißen Ford Transit mit Ludwigsburger Zulassung (LB) unterwegs gewesen sein. Möglicherweise ist das Fahrzeug an der rechten Fahrzeugfront beschädigt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0.

