Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Citroen angefahren; Ludwigsburg: Zeitungsstapel angezündet

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Citroen angefahren

Am Montag zwischen 14:15 und 15:30 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Erlachhofstraße einen geparkten Citroen C4 hinten links angefahren und sich trotz eines angerichteten Sachschadens in Höhe von etwa 1.500 Euro unerlaubt vom Unfallort entfernt. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, bittet um Hinweise.

Ludwigsburg: Zeitungsstapel angezündet

Ein unbekannter Täter hat am frühen Dienstagmorgen zwischen 03:10 und 03:30 Uhr an der Bushaltestelle Comburgstraße in der Oststadt mehrere Stapel mit etwa 120 für Austräger bereitgelegten Zeitungen in Brand gesetzt und dadurch etwa 250 Euro Sachschaden angerichtet. Durch den Brand wurden auch die Metallsitze der Haltestelle in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, brauchte aber kaum mehr einzugreifen, da die Flammen bis zum Eintreffen schon fast erloschen waren. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen.

