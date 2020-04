Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Kriminalpolizei ermittelt drei Tatverdächtige zu Raub

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Raub auf einen 25-Jährigen am 28.03.2020 in Böblingen ermittelte die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nun drei tatverdächtige Jugendliche. Wir berichteten zunächst in einer Pressemitteilung vom 29.03.2020, 8:37 Uhr, "Böblingen: Zeugen gesucht" über den Vorfall und baten um Zeugenhinweise.

Der 25-Jährige befand sich an dem Samstag gegen 20:20 Uhr als Fahrgast zusammen mit weiteren Personen in der Schönbuchbahn und fuhr von Holzgerlingen kommend in Richtung Böblingen. Bereits in der Bahn fielen dem jungen Mann drei Jugendliche auf. Als der 25-Jährige an der Haltestelle Heusteigstraße aus der Bahn stieg, folgte ihm das Trio bis zum Treppenabgang der Unterführung, wo sie ihn tätlich angingen und ihm sein Rennrad, ein Smartphone und Bargeld im Gesamtwert von circa 1.800 Euro raubten. Die Tatverdächtigen flüchteten und ihre Spur verlor sich zunächst. Bei der Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Nach einer Presseveröffentlichung meldete sich eine Zeugin und konnte den Ermittlern der Kriminalpolizei wichtige Hinweise liefern. Durch ergänzende Ermittlungsmaßnahmen konkretisierte sich zunächst ein Tatverdacht gegen einen 15-Jährigen, der sich in der kriminalpolizeilichen Vernehmung in Widersprüche verwickelte, seine beiden zur Tatzeit ebenfalls 15-jährigen Mittäter belastete und auch Angaben zum Verbleib des Raubguts machen konnte. Der junge Tatverdächtige händigte in der Folge den Ermittlern das Smartphone aus und führte sie gemeinsam mit einem seiner Mittäter zu dem geraubten Rennrad. Alle drei Tatverdächtigen werden sich nun wegen eines Raubdelikts verantworten müssen.

