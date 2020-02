Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruch und Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Aalen-Ebnat: Pkw durch herabstürzende Äste beschädigt

Vermutlich aufgrund des böigen Windes und starkem Schneefall stürzte in der Nacht zum Dienstag gegen 02:00 Uhr ein Baum an der Ebnater Steige auf die Fahrbahn. Dabei wurde ein Pkw Mercedes Benz eines 50-Jährigen durch Äste beschädigt. Der Sachschaden wurde auf circa 3000 Euro beziffert.

Abtsgmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Montag zwischen 14.30 und 19.00 Uhr einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen Pkw Renault beschädigte, der in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Straße Osteren abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Parkrempler

Beim Einparken ihres Pkw Skoda beschädigte eine 61-Jährige am Montagnachmittag gegen 15 Uhr einen Pkw Audi, der in der Walkstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Aalen: Versuchter Einbruch

Zwischen Sonntagvormittag 11 Uhr und Montagmorgen 8 Uhr versuchten Unbekannte offenbar, die Haupteingangstüre eines Fahrradgeschäftes in der Oberen Bahnstraße aufzubrechen. Der Versuch misslang, jedoch entstand an der Türe ein Sachschaden von rund 250 Euro.

Aalen-Wasseralfingen Versuchter Einbruch II

Ebenfalls auf rund 500 Euro beziffert sich der Sachschaden, den Unbekannte am Montag zwischen 10 und 13 Uhr verursachten, als sie versuchten die Türe eines Gebäudes in der Philipp-Funk-Straße aufzubrechen. Nachdem dies offenbar nicht gelang, versuchten die Täter ihr Glück an einer Terrassentüre und einem Fenster, die sie jedoch ebenfalls nicht öffnen konnten. Gegen 10 Uhr hatte ein Mann, bei dem es sich vermutlich um einen Osteuropäer handelte, an der Wohnungstüre geläutet und um Geld gebeten. Dazu war noch ein weiterer Mann gekommen. Nachdem die beiden vom 52 Jahre alten Bewohner 10 Euro bekommen hatten, verließen sie das Grundstück wieder. Ob diese Personen im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch stehen ist Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise in beiden Fällen bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Oberkochen: 1500 Euro Sachschaden

Am Montagvormittag gegen 10.40 Uhr stellte ein 60-Jähriger seinen Lkw in der Katzenbachstraße ab, um ihn zu entladen. Da er hierbei die Plane nicht ausreichend absicherte, wurde diese durch einen Windstoß hochgehoben, wobei ein vorbeifahrender Lkw beschädigt wurde und ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Aalen: Fahrzeug übersehen - 5000 Euro Schaden

Mit seinem Pkw Mercedes Benz befuhr ein 75-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes Benz die Einfädelspur der Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Dabei übersah er beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr den aus dem Kreisel ausfahrenden Pkw VW Caddy eines 48-Jährigen und streifte diesen. Bei dem Unfall, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Bopfingen: Aufgefahren

Wegen eines am Fahrbahnrand sitzenden Tieres verringerte ein 30-Jähriger am Montagabend gegen 19.20 Uhr die Fahrgeschwindigkeit seines Pkw Kia. Eine 53-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Opel auf das Fahrzeug auf. Bei dem Unfall, der sich auf der B 29 zwischen dem Gewerbehof und Bopfingen ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.

Ellwangen: Baum stürzte auf Pkw

Aufgrund des Sturmtiefs Sabine stürzte am Montag gegen 17.45 Uhr ein am Hang der Straße Am Kapitelfeld stehender Baum auf die Fahrbahn. Dabei begrub er einen geparkten Pkw VW Lupo unter sich. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit seinem Pkw Smart beschädigte ein 18-Jähriger am Montagabend gegen 18.20 Uhr einen in der Bismarckstraße geparkten Pkw VW, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Waldstetten: Unfallflucht

Zwischen 14.30 und 14.45 Uhr am Montagnachmittag beschädigte ein unfallflüchtiger Autofahrer den Pkw Hyundai einer 74-Jährigen, den diese auf einem Kundenparkplatz in der Hauptstraße abgestellt hatte. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an den Polizeiposten Waldstetten, Tel.: 07171/42454.

Schwäbisch Gmünd: Feuerwehreinsatz

Mit 5 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd am Montagmittag kurz vor 14 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in die Straße Im Schilling aus. Rasch stellte sich jedoch heraus, dass dort ein Blumentopf-Untersetzer, der vor einem Wohngebäude steht, als Aschenbecher benutzt wurde und ein Teil des Holzaunes im Bereich des Treppenaufganges gebrannt hatte. Durch das Feuer entstand lediglich geringer Sachschaden.

Schwäbisch Gmünd: LED-Scheinwerfer samt Zubehör entwendet

Zwischen Freitagnachmittag 14.30 Uhr und Montagmorgen 10 Uhr drangen Unbekannte auf das Gelände eines Autohauses in der Lorcher Straße ein, wo sie von insgesamt sechs geparkten Pkw Mercedes Benz jeweils die beiden LED-Frontscheinwerfer und die beiden Tagfahrlichter samt Zuleitungen und Schläuchen entwendeten. Insgesamt hinterließen die Täter einen Gesamtschaden von rund 22.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

