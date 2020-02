Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vandalismus - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfallflucht

Im Seehofweg prallte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Rangieren gegen ein Garagentor und beschädigte dieses. Danach flüchtete der Verursacher und hinterließ Sachschaden, der auf 1000 Euro beziffert wurde. Hinweise zum Unfall, der sich zwischen Sonntag- und Montagabend ereignete, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Schorndorf: Beschädigtes Auto

Unbekannte Vandalen beschädigten im Holzbergweg einen Pkw Lada, der dort parkte. Dem Schaden nach zu urteilen wurde vermutlich mit dem Fuß gegen das Fahrzeugheck getreten, sodass nun die Heckklappe deformiert ist. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1200 Euro. Wer Hinweise zum Vorfall machen kann, der sich zwischen Samstagnachmittag und Montagabend ereignete, sollte sich bitte mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Winterbach: Vandalismus durch Graffiti

Am letzten Wochenende haben Unbekannte in der Industriestraße einen dort geparkten Pkw Smart sowie die Fassade eines dortigen Industriegebäudes mit goldener Farbe besprüht. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Wer zur Tataufklärung sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich bei der Schorndorfer Polizei unter Tel. 07181/2040 melden.

Schorndorf: Kostspieliger Parkplatzrempler

Ein Mercedes-Fahrer wollte am Montag gegen 12 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Waiblinger Straße rückwärts aus einer Parklücke fahren. Er blieb mit dem Schuh am Gaspedal hängen, sodass sein Auto mit hoher Geschwindigkeit unkontrolliert gegen einen dort geparkten Pkw Ford und gegen die Hauswand des Discounters fuhr. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Waiblingen-Bittenfeld: Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 60 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Montag, gegen 6:20 Uhr in der Poststraße. Der Mann wollte die Poststraße in Richtung Ortskern überqueren und wurde hierbei von einem 23-jährigen Daimler-Fahrer übersehen, der gerade von der Schillerstraße in die Poststraße abgebogen war. Da es nur zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fußgänger kam, entstand kein Sachschaden.

Weinstadt-Beutelsbach: Unfallflucht

Zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr und Samstagnachmittag, 14 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Burghaldenstraße einen geparkten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am BMW wird auf rund 700 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061.

Waiblingen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Aussteigen beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Montag, im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 13:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Stuttgarter Straße einen Audi A6. Der Schaden am Audi beträgt rund 750 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell