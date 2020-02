Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Häuser und Autos mit Farbe beschmiert - Zaun flog gegen Auto - Schachtdeckel ausgehoben

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Häuser und Autos mit Farbe besudelt

Im Seehofweg wurden am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr Hausfassaden und zwei dort parkende Autos beschädigt. Unbekannte warfen hierzu kleinere Farbbehälter gegen die Autos und Häuser. Zudem wurde ein Garagentor mit einem Schriftzug besudelt. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat aus, die den Umständen nach vermutlich vom Lager des linken Spektrums verübt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun unter Tel. 07151/9500 um sachdienliche Hinweise, die zur Tataufklärung beitragen könnten.

Weinstadt: Sturm wirbelt Zaun auf die Fahrbahn

Ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr die Schorndorfer Straße, als infolge des Sturms ein Baustellenzaun auf die Fahrbahn flog und den vorbeifahrenden Pkw streifte. An der Karosserie des Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Waiblingen-Hohenacker: Gullydeckel ausgehoben

In der Nacht zum Montag wurde in der Erbachstraße von Unbekannten zwei Schachtdeckel ausgehoben und mitten auf der Fahrbahn abgelegt. Eine gegen 1.15 Uhr vorbeifahrende Autofahrerin konnte dem ersten Gegenstand noch ausweichen. Beim Zweiten gelang dies bei Gegenverkehr nicht mehr, weshalb ihr Auto beim Überfahren des Schachtdeckels Schaden nahm. Hinweise auf die Unfallverursacher nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950-422 entgegen.

