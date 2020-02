Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sturmtief entwurzelt Baum, der auf Wohnwagen landet - Fußgänger von mehreren niedergescheschlagen - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach-Oeffingen: Passant niedergeschlagen

Ein 46-jähriger Mann wollte offenbar am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr eine Gruppe junger Männer ansprechen, die in der Hauptstraße bei der kath. Kirche lärmten und urinierten. Die aggressiven Männer gingen umgehend auf den 46-Jährigen zu, schlugen ihn zu Boden und traten auf ihn ein. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall und auf die geflüchteten Täter nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Urbach: Eingebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Mit vier Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften rückte am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr die örtliche Feuerwehr und der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen aus, nachdem in einem Mehrfamilienhaus Rauch aus einer dortigen Wohnung wahrnehmbar war. Beim Eintreffen der Polizei wurde umgehend von den Beamten gewaltsam die Wohnungstüre geöffnet. Ein Bewohner konnte dann unverletzt nach draußen gebracht werden. Grund für die Rauchentwicklung war ein eingebranntes Essen auf dem Herd. Ein Feuer war noch nicht entstanden.

Rudersberg: Ladung verloren

Ein Lkw befuhr am Samstag gegen 17.50 Uhr die L 1080 zwischen Rudersberg und Königsbronnhof-Kreisverkehr. In einer Rechtskurve flogen von der Ladepritsche des Lkw mehrere Pylonen herunter. Nachfolgende Autos konnten nicht mehr ausweichen und überfuhren die Gegenstände. Dabei wurde zumindest ein Auto beschädigt. Hinweise auf den unbekannten Lkw, der mit einem Ladekran ausgestattet war, nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Kaisersbach: Baum fiel auf Wohnwagen

Ein Ehepaar hatte am Montagmorgen ausgesprochenes Glück. Sie standen mit einem Wohnwagen auf dem Wanderparkplatz bei Mönchhof, als wegen des Sturmtiefs gegen 5.40 Uhr eine große Tanne entwurzelte und direkt auf den Anhänger fiel. Der Camper wurde im Heckbereich eingedrückt, wobei auch die Eingangstüre verklemmte. Die alarmierte Feuerwehr musste diese öffnen und konnte so die beiden aus dem Wagen befreien. Die Ehefrau wurde vom Rettungsdienst vorsorglich vermutlich infolge eines Schocks in ein Krankenhaus verbracht. Der Ehemann blieb unverletzt.

Leutenbach: Fahrradfahrer verletzt

Ein 18-jähriger Citroen-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 12.50 Uhr aus Richtung Backnang die B 14 und fuhr an der Anschlussstelle Nellmersbach ab. An der Einmündung zur Weinbergstraße missachtete er die Vorfahrt und stieß mit einem Fahrradfahrer zusammen. Der 36-jährige Biker stürzte und verletzte sich leicht.

