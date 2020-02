Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Medizinischer Notfall - Auseinandersetzung in Diskothek - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall beim Wenden

Im Schönbergweg wollte am Montag gegen 03:15 Uhr ein 30-jähriger Lenker eines Skoda Roomster wenden. Hierbei übersah er einen geparkten Skoda Octavia und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Von der Bruckstraße wollte am Sonntag um 12:10 Uhr ein 85-jähriger Lenker eines Fiat Punto auf die Kirchberger Straße einfahren. Hierbei übersah der Fiat-Fahrer einen Daimler-Benz einer 58-jährigen, die ihrerseits auf der Kirchberger Straße in Richtung Innenstadt fuhr. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 5500 Euro.

Crailsheim: Medizinischer Notfall

Aufgrund eines medizinisch internistischen Notfalls musste am Sonntag, um 14:48 Uhr ein 49 Jahre alter Mann auf einem Spielplatz im Luise-Stirmlinger-Weg von Rettungsdienst und Notarzt versorgt werden. Der Mann wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Polizei war mit zwei Streifenbesetzungen vor Ort, um den Rettungseinsatz zu unterstützen.

Schwäbisch Hall: Auseinandersetzung in Diskothek

In einer Diskothek in der Alfred-Leikam-Straße ist es in der Nacht zum Sonntag zu zwei Auseinandersetzungen gekommen. Zunächst waren gegen 03:55 Uhr mehrere Personen auf der Tanzfläche in Streit geraten, wobei eine 24-Jährige mit einer Bierflasche am Kopf verletzt wurde. Weiter erlitt eine 20-Jährige einen Schlag gegen den Hinterkopf, wodurch sie kurzzeitig bewusstlos war. Im Anschluss kam gerieten vor der Diskothek mehrere Gäste mit Sicherheitsmitarbeitern in Streit. Ein Tatverdächtiger konnte von der Polizei ermittelt werden. Es handelt sich um einen 23 Jahre alten Mann. Die Ermittlungen dauern an.

Satteldorf: Unfall auf der Autobahn

Am Sonntag um kurz vor 17:30 Uhr fuhr ein 74-jähriger Lenker eines Daimler-Benz an der Anschlussstelle Crailsheim auf die die BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg ein. Kurz darauf wollte der Daimler-Fahrer einen ebenfalls auf die BAB einfahrenden Audi A6 einer 33-Jährugen überholen. Hierzu wechselte der Mercedes-Fahrer auf die Überholspur und übersah dabei einen auf dieser Spur heranfahrenden PKW Hyundai eines 56-Jährigen. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung konnte der Hyundai-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Durch die Kollision kam der Mercedes ins Schleudern. Im weiteren Verlauf prallte der Mercedes gegen den auf der rechten Spur fahrenden Audi und gegen die Schutzplanken auf der rechten Fahrbahn. An den Fahrzeugen, die alle drei abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 29.500 Euro. Der Schaden an den Schutzplanken wird auf etwa 2400 Euro geschätzt. Der Mercedes-Fahrer, eine 10-jährige Mitfahrerin im Mercedes sowie der Hyundai-Lenker und eine 20-jährige Beifahrerin im Hyundai wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie musste alle in Krankenhäuser verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell