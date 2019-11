Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 72-jähriger Hausbewohner bei Wohnungsbrand ums Leben gekommen - zwei Feuerwehrmänner verletzt - Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen - Pressemeldung Nr. 2

Heidelberg (ots)

Bei einem Brand in einem Wohnhaus am Oberen Gaisbergweg in Heidelberg kam in der Nacht zum Freitag ein 72-jähriger Mann ums Leben. Der Brand war aus bislang noch unbekannter Ursache in einer Wohnung im Untergeschoss eines Zweifamilienhauses ausgebrochen und von einer Hausbewohnerin gegen 02.00 Uhr bemerkt worden, die sofort die Feuerwehr verständigte.

Ein Feuerwehrmann der Berufsfeuerwehr Heidelberg erlitt bei dem Einsatz Brandverletzungen, ein weiterer eine Rauchgasvergiftung. Die beiden Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert.

Die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zur Betreuung der Hausbewohnerin und der Einsatzkräfte war auch das DRK Heidelberg im Einsatz.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

