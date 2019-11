Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5, St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis): Auffahrunfall mit drei Kleintransportern; Eine Person verletzt

BAB 5 Gem. St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 22.10 Uhr, ereignete sich auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe, kurz vor dem Parkplatz "Mönchberg", im verengten zweispurigen Baustellenbereich, ein Verkehrsunfall. Aufgrund einer Nachtbaustelle die nach der Dauerbaustelle eingerichtet war, kam es innerhalb des Baustellenbereichs zu Verkehrsstockungen. Ein 61-jähriger Fahrer eines Klein-LKW erkannte die Situation zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf einen stehenden Klein-LKW auf. Durch den Aufprall wurde dieser auf einen davorstehenden Transporter aufgeschoben und nach links in die Gleitschutzwände abgewiesen. Der Unfallverursacher kollidierte in der Folge ebenfalls mit dem Transporter. Der Unfallverursacher zog sich Verletzungen an den Beinen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. An beiden Klein-LKW entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 95.000 Euro. Die BAB 5 musste voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde ab dem AK Walldorf umgeleitet. Kurz nach Mitternacht war die Fahrbahn geräumt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Michael Neider

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell