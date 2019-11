Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Ein Hausbewohner bei Wohnungsbrand ums Leben gekommen, zwei Feuerwehrmänner verletzt.

Heidelberg (ots)

Bei einem Brand in einem Wohnhaus am Oberen Gaisbergweg in Heidelberg kam in der Nacht zum Freitag eine Person ums Leben. Der Brand war in einer Wohnung im Untergeschoss des Zweifamilienhauses ausgebrochen und von Hausbewohnern gegen 02.00 Uhr bemerkt worden. Diese verständigten daraufhin die Feuerwehr.

Im Rahmen der Brandbekämpfung konnte die Feuerwehr eine männliche Person nur noch tot aus der Wohnung bergen. Zwei Feuerwehrmänner der Berufsfeuerwehr Heidelberg wurden beim Einsatz verletzt. Sie mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Die Brandursache ist noch unklar. Ebenso steht die Identität der aufgefundenen Person noch nicht fest. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

