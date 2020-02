POL-AA: Ostalbkreis: Renitenter Faschingsnarr - Unfallflucht - Glasfront beschädigt - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Essingen: Roller entwendet

Zwischen Samstagabend 23.30 Uhr und Sonntagnachmittag 15.30 Uhr wurde ein weißer Roller der Marke Aprilia, Typ Factory von einem Stellplatz in der Straße Am Steinriegel entwendet. Der Roller hat rote Zierstreifen und einen schwarzen Kunstledersitz. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des entwendeten Fahrzeuges nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Glasfront beschädigt

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den Unbekannte über das vergangene Wochenende verursachten, als sie eine Glasfront im Außenbereich des Freizeitbades Aquafit im Hölderlinweg beschädigten. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Essingen: Parkrempler

Beim Rückwärtsausparken ihres Pkw Renault beschädigte eine 25-Jährige am Samstagvormittag gegen 11 Uhr einen Pkw Mercedes Benz, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Margarete-Steiff-Straße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Neuler: Feuerwehreinsatz

Mit 2 Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Neuler am Sonntagmittag zu einem vermeintlichen Brand zur Kläranlage aus, den ein Anrufer kurz nach 14 Uhr gemeldet hatte. Rasch stellte sich jedoch heraus, dass es sich lediglich um eine kleinere Glutstelle in einer bereits erloschenen Feuerstelle handelte.

Bopfingen-Trochtelfingen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Sonntag einen Sachschaden von rund 1500 Euro, als er einen Pkw Alfa-Romeo beschädigte, der in der Goldbergstraße abgestellt war. Die Beschädigungen wurden kurz nach 1 Uhr bemerkt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Wildunfall

Mit seinem Pkw Audi erfasste ein 42-Jähriger am Samstagabend gegen 20 Uhr auf der Kreisstraße 3223 zwischen Haisterhofen und Neunheim ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall entstand an dem Pkw ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Bopfingen: Parkrempler

Auf rund 5000 Euro beläuft sich der Sachschaden den eine 79-Jährige am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr verursachte. Mit ihrem Pkw VW Passat beschädigte sie beim Ausparken einen Pkw Mercedes Benz, der auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Neuen Nördlinger Straße abgestellt war.

Kirchheim: Unfallflucht

Am Samstagmorgen gegen 6 Uhr beschädigte eine 42-Jährige mit ihrem Pkw Mercedes Benz einen in der Hauptstraße abgestellten Pkw VW Golf, wobei ein Gesamtschaden von rund 2500 Euro entstand. Die Unfallverursacherin fuhr nach dem Unfall davon, ohne an dem beschädigten Fahrzeug ihre Personalien zu hinterlassen. Ein Zeuge gab Beamten des Polizeireviers Ellwangen einen entsprechenden Hinweis, so dass die 42-Jährige rasch ermittelt werden konnte.

Stödtlen: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1070 zwischen Stödtlen und Riepach erfasste ein 23-Jähriger mit seinem Pkw BMW am Samstagmorgen gegen 5.35 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Aufprall gegen den entgegenkommenden Pkw Opel eines 40-Jährigen geschleudert, wobei es getötet wurde. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf rund 4000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Eine Zeugin beobachtete am Sonntagabend kurz nach 18 Uhr, wie ein 50-Jähriger mit seinem Pkw Renault beim Einparken einen in der Hinteren Schmiedgasse abgestellten Pkw Audi beschädigte. Nachdem die Frau den Autofahrer darauf angesprochen hat, fuhr dieser davon, er konnte jedoch rasch durch eine Streifenbesatzung des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers ermittelt werden. Der von dem 50-Jährigen verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 1100 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Alkoholisierter Radfahrer

Gegen 21.20 Uhr am Sonntagabend befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Fahrrad den Parkplatz einer Gaststätte in der Kapuzinergasse. Der erheblich betrunkene Zweiradfahrer stürzte hierbei nach rechts, wodurch ein dort stehender Pkw Mercedes Benz beschädigt wurde. Bei der Unfallaufnahme verhielt sich der 50-Jährige unkooperativ und aggressiv. Er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Fahrrad wurde zunächst sichergestellt.

Mögglingen: Renitenter Faschingsnarr

Am Ende des Faschingsumzugs in Mögglingen parkte eine Faschingsgruppe ihren Umzugswagen, der ein Piratenschiff darstellte, in der Heubacher Straße, wo auch Teilnehmer des Umzuges den Wagen betreten und mitfeiern durften. Ein 18-Jähriger, der nicht den Eingang nehmen wollte, sondern sich an einem Seil auf das Piratenschiff ziehen wollte, wurde aufgefordert, das Schiff zu verlassen. Der 18-Jährige ging wohl auch zunächst davon, kam dann jedoch mit ein paar Freunden zurück und schlug einen 26-Jährigen mit einer Bierflasche gegen den Kopf, wobei die Flasche zu Bruch ging. Auch mit der abgebrochenen Flasche schlug der junge Mann nochmals zu, ehe er von mehreren Zeugen festgehalten werden konnte. Der 26-Jährige erlitt eine Platzwunde, die im Krankenhaus versorgt werden musste. Beamte des Polizeipostens Heubach haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Spraitbach: Reh von Fahrzeug erfasst

Mit ihrem Pkw Skoda erfasste eine 19-Jährige am Sonntag gegen 18 Uhr auf der B 298 zwischen Tierhaupten und Gschwend ein Reh, das zusammen mit einem Artgenossen die Fahrbahn querte. Bei dem Aufprall entstand am Fahrzeug der jungen Frau ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Lorch-Waldhausen: Fragwürdiger Einfall

Während eines Bastelabends kamen mehrere Jugendliche auf die fragwürdige Idee, mehrere Farbspraydosen in eine kleine Feuerstelle in der Mühlstraße zu werfen. Hierdurch kam es zu einer Explosion der Spraydosen in Verbindung mit mehreren Stichflammen, die für einen Zeugen den Anschein eines Großfeuers machten. Er verständigte die Feuerwehr, die mit 5 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften anrückte und die Feuerstelle absicherte. Verletzt wurde keiner der Jugendlichen; Sachschaden entstand ebenfalls nicht.

Lorch-Weitmars: Radfahrer übersah Fußgänger

Am Samstagabend gegen 18.20 Uhr befuhr ein 48-jähriger Radfahrer den Rad-/Gehweg in den Galgenwiesen. Dort übersah er einen 61 Jahre alten Fußgänger und erfasste ihn mit seinem Rad. Beide Männer stürzten zu Boden, wobei beide leicht verletzt wurden. Der Unfallverursacher, der unter Alkoholeinwirkung stand, musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

