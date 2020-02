Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Baggerschaufel entwendet - Diebstahl aus PKW - Weißer Omnibus gesucht

Aalen (ots)

Rot am See: Weißer Omnibus gesucht

Am Montag um 10:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger Opel Astra-Fahrer die Landstraße 1033 von Gerabronn in Richtung Beimbach. In einer dortigen scharfen Kurve kam dem Opel-Fahrer ein weißer Omnibus entgegen, welcher anscheinend zu weit auf die Gegenfahrbahn kam, so dass der Opel-Fahrer sein Fahrzeug abbremste und nach rechts auswich. Hierbei kollidierte der Opel mit den dortigen Leitplanken. An dem Fahrzeug entstand dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Bus-Fahrer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 / 454 in Verbindung zu setzen.

Bühlertann: Diebstahl aus PKW

Aus einem PKW Toyota Landcruiser wurde am Sonntag in der Zeit von 17:45 Uhr bis 23 Uhr ein Handy der Marke Samsung Note 9 und ein Regenschirm im Gesamtwert von etwa 900 Euro entwendet. Das Fahrzeug war in dieser Zeit in der Moosbachstraße abgestellt.

Mainhardt: Baggerschaufel entwendet

In Mainhardt wurde von einem Lagerplatz bei der Rösersmühle ein 220 Kilogramm schwerer Baggergreifer entwendet. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Samstag. Der Wert des Greifers wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Diebstahl nimmt der Polizeiposten Mainhardt unter der Rufnummer 07903 / 940016 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell