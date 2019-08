Polizei Bielefeld

POL-BI: Sachbeschädigungen an Aussichtsplattform und Aussichtsturm in den Rieselfeldern Windel

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Senne - Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu Sachbeschädigungen an der Beobachtungsplattform und dem Aussichtsturm in den Rieselfeldern Windel. Unbekannte Vandalen hatten in dem Naturreservat an beiden Einrichtungen Verwüstungen hinterlassen. Der Schaden wird auf insgesamt mindestens 800,- Euro geschätzt.

In der Zeit zwischen Dienstag, 13.08.2019, 12 Uhr, und Donnerstag, 15.08.2019, 11 Uhr, entfernten die unbekannten Täter an der Aussichtsplattform an der Niederheide mit Gewalt Teile des Metallgeländers, brachen Gitter des Bodens der Plattform heraus, beschädigten die Holzplanken und beschmierten die Plattform mit Sprühlack.

In der Zeit zwischen Freitag, 16.08.2019, 16.30 Uhr, und Samstag, 17.08.2019, 12.45 Uhr, traten unbekannte Täter an der Front des Aussichtsturms Holzbretter heraus und verteilten diversen Unrat, wie Pappe und Glas, rund um den Turm.

Wer hat im Bereich der Plattform und des Turms an der Niederheide verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizei, KK 15, unter Tel. 0521/545-0.

