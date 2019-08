Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber attackieren angetrunkene Fußgänger

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Im Laufe der Nacht von Freitag, 16.08.2019, auf Samstag, ereigneten sich zwei Raubüberfälle in der Herbert-Hinnendahl-Straße. Zwei Täter erbeuteten von einem Bielefelder Uhr und Geld, drei Täter nahmen einem anderen Fußgänger Handy und Geld ab.

Ein 38-jähriger alkoholisierter Bielefelder zeigte bei der Polizei an, Freitagnacht von zwei Tätern beraubt worden zu sein. Als er sich gegen 23:30 Uhr auf dem Weg zur Haltestelle an der Herbert-Hinnendahl-Straße befand, sprachen ihn zwei Männer an und fragten zunächst, ob er Marihuana kaufen wolle. Er verneinte dies, woraufhin sie ihn nach seiner Armbanduhr fragten. Ein Täter packte den Bielefelder am Hals und hielt ihn fest, während sein Komplize dem Opfer die Armbanduhr und Geld abnahm. Nachdem sie von dem Opfer abließen, drohte dieser, die Polizei zu rufen. Die Männer gingen erneut auf den Bielefelder los, dem es gelang, zu flüchten.

Der "zupackende" Täter soll Mitte 20 Jahre alt, 180 cm groß, sehr schlank und mit kurzen schwarzen Haaren mit Seitenscheitel, sein. Er war bekleidet mit einem roten Pullover mit Schriftzug und einer schwarzer Jeanshose.

Der Zweite wird als 180 cm groß, sehr schlank mit eingefallenen Wangenknochen, Dreitagebart und einem etwas längeren Kinnbart, beschrieben. Er trug ein schwarzes Basecap, schwarzen Pullover und Daunenjacke, schwarze Jeans und weiße Nike-Sportschuhe. Er wirkte ungepflegt.

Gegen 04:20 Uhr befand sich ein 42-jähriger alkoholisierter Bielefelder auf der Herbert-Hinnendahl-Straße in Richtung Willy-Brandt-Platz auf dem Heimweg. Kurz vor Erreichen des Willy-Brandt-Platz schlugen ihn drei Täter von hinten nieder und traten und schlugen auf ihn ein. Sie sprühten ihm Reizgas ins Gesicht und nahmen ihm sein Handy und Portemonnaie ab. Anschließend flüchteten sie in Richtung Herforder Straße. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht und im Bereich des Oberkörpers. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Die drei Täter beschrieb er als 180 cm groß. Einer war schlank und mit hellen kurzen Haaren, die anderen Zwei von normaler Statur.

Zeugenhinweise in beiden Fällen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KN), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell