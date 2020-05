Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (622) Betrug mittels entwendeter EC-Karten scheint geklärt

Uffenheim (ots)

Bereits am 8.11.2019 wurde einer 77-jährigen Dame beim Einkaufen in Uffenheim die Geldbörse entwendet. Mit den darin befindlichen EC-Karten wurde ein höherer Geldbetrag unberechtigt abgehoben. Nun scheint die Polizei den Fall geklärt zu haben.

Die 77-jährige Dame kaufte am frühen Nachmittag in einem Supermarkt in Uffenheim ein. An der Kasse bemerkte sie, dass die Geldbörse aus ihrer Stoffeinkaufstasche entwendet worden war.

Trotz der schnellen Sperrung ihrer EC-Karten, gelang es dem Täter mehrere tausend Euro von dem Konto der Dame abzuheben. Die Geldbörse wurde zu einem späteren Zeitpunkt in Uffenheim aufgefunden. Das darin befindliche Bargeld war ebenfalls entwendet worden.

Durch umfangreiche polizeiliche Ermittlungen konnte nun ein dringend tatverdächtiger 40-jähriger Mann identifiziert werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Computerbetrugs eingeleitet.

Janine Mendel/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell