Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt - Verdacht auf Alkoholbeeinflussung

Freiburg (ots)

Ein Radfahrer ist am Mittwochabend, 03.06.2020, in Schliengen schwer gestürzt. Kurz nach 23:00 Uhr war der 63-jährige auf einem abschüssigen Straßenabschnitt alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Dabei zog er sich nach derzeitigem Kenntnisstand schwerwiegende Verletzungen zu. Er kam umgehend in ein Krankenhaus. Da der Verdacht aufkam, der Radfahrer könnte alkoholisiert gewesen sein, wurde eine Blutprobe erhoben.

