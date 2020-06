Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Haariger Fund - Vogelspinne ausgesetzt

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Einen ungewöhnlichen Glaskorpus in seiner Hecke entdeckte ein Anwohner am Mittwoch, dem 03.06.2020, gegen 12 Uhr, im Meisenweg. Als er ihn von Nahem betrachtete, stellte sich heraus, dass es sich um ein kleines Terrarium handelte, in dem sich eine noch lebende Kraushaarvogelspinne befand. Hinweise auf die Herkunft des Tieres konnten nicht erlangt werden; eine örtliche Zoohandlung nahm das Tier in Obhut.

