Am Mittwoch, dem 03.06.2020, gegen 23.00 Uhr, wurde die Polizei von Anwohnern verständigt, dass in Oberwinden, Bereich Lehen, ein offenbar betrunkener Mann mit einem Einmal-Grill auf der Straße gegrillt hatte. Den Müll hatte er anschließend im angrenzenden Bach entsorgt. Bei der Kontrolle ergaben sich für die Beamten erhebliche Zweifel an den Eigentumsverhältnissen des Fahrrades, das der Mann mitführte, weshalb es sichergestellt wurde. Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike des Typs "Specialized Rockhopper". Möglicherweise wurde es erst kurz zuvor entwendet oder sonst missbräuchlich erlangt. Wer vermisst ein solches Fahrrad? Hinweise an den Polizeiposten Elzach unter Tel. 07682 909196.

